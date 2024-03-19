Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда скончался 18 марта
В Приамурье 13 горняков пропали после обвала на руднике 9000 кубов горной породы
Тренировки на беговой дорожке для похудения
Главком ВСУ Сырский назвал развитие БПЛА главным фактором успеха в конфликте на Украине
Бортпроводница случайно отправила самолет в пике над Австралией
Учёные обнаружили жизнь вокруг неактивных чёрных курильщиков
Илон Маск заявил, что у него депрессия
В Майами на 42-м году жизни скончался Константин Кольцов
Россиянам разрешили получать страховое возмещение через интернет
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон, несмотря на ситуацию, поддерживает контакт с властями Нигера

Блинкен: США поддерживает контакт с властями Нигера после сообщений о разрыве соглашения

1:16
Мир

В отношениях между США и Нигером возникла напряженная ситуация. Сообщается, что новые власти африканской страны, захватившие власть в результате военного переворота, приняли решение о разрыве военного соглашения с Соединенными Штатами. Причины такого шага не разглашаются официально.

Блинкен: США поддерживает контакт с властями Нигера после сообщений о разрыве соглашения
Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Несмотря на это, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает контакт с правящим в Нигере Национальным советом по защите отечества (CNSP) и обсуждает с ним дальнейшие действия. Представитель Пентагона также подтвердил, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера и ведут диалог по этому вопросу.

Ранее СМИ сообщали, что в Пентагоне обеспокоены возможным пророссийским курсом новых властей Нигера, который ранее был важным партнером США в северо-западной части Африки.

Напомним, что в конце июля 2023 года военные Нигера объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с генералом Абдурахманом Тчиани также денонсировали военные соглашения с Францией, и к концу декабря 2023 года французские военные полностью покинули страну.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман

Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Евгений Петросян: секрет мужской силы в старости и веселые комментарии о позднем отцовстве
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
20 польских наёмников уничтожены атакой дронов, ВС РФ атакуют в Бердычах Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Тёртый пирог с вареньем: ваши домашние будут в восторге от чаепития с этой выпечкой
Тёртый пирог с вареньем: ваши домашние будут в восторге от чаепития с этой выпечкой
Последние материалы
Тренировки на беговой дорожке для похудения
20 польских наёмников уничтожены атакой дронов, ВС РФ атакуют в Бердычах
Главком ВСУ Сырский назвал развитие БПЛА главным фактором успеха в конфликте на Украине
Бортпроводница случайно отправила самолет в пике над Австралией
Учёные обнаружили жизнь вокруг неактивных чёрных курильщиков
Илон Маск заявил, что у него депрессия
Блинкен: США поддерживает контакт с властями Нигера после сообщений о разрыве соглашения
В Майами на 42-м году жизни скончался Константин Кольцов
Россиянам разрешили получать страховое возмещение через интернет
Ввод нового жилья в Москве сократился на 62% в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников