Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон, несмотря на ситуацию, поддерживает контакт с властями Нигера

Блинкен: США поддерживает контакт с властями Нигера после сообщений о разрыве соглашения

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В отношениях между США и Нигером возникла напряженная ситуация. Сообщается, что новые власти африканской страны, захватившие власть в результате военного переворота, приняли решение о разрыве военного соглашения с Соединенными Штатами. Причины такого шага не разглашаются официально.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Несмотря на это, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает контакт с правящим в Нигере Национальным советом по защите отечества (CNSP) и обсуждает с ним дальнейшие действия. Представитель Пентагона также подтвердил, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера и ведут диалог по этому вопросу.

Ранее СМИ сообщали, что в Пентагоне обеспокоены возможным пророссийским курсом новых властей Нигера, который ранее был важным партнером США в северо-западной части Африки.

Напомним, что в конце июля 2023 года военные Нигера объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с генералом Абдурахманом Тчиани также денонсировали военные соглашения с Францией, и к концу декабря 2023 года французские военные полностью покинули страну.