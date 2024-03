Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон, несмотря на ситуацию, поддерживает контакт с властями Нигера

В отношениях между США и Нигером возникла напряженная ситуация. Сообщается, что новые власти африканской страны, захватившие власть в результате военного переворота, приняли решение о разрыве военного соглашения с Соединенными Штатами. Причины такого шага не разглашаются официально.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.