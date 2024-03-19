Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон, несмотря на ситуацию, поддерживает контакт с властями Нигера

В отношениях между США и Нигером возникла напряженная ситуация. Сообщается, что новые власти африканской страны, захватившие власть в результате военного переворота, приняли решение о разрыве военного соглашения с Соединенными Штатами. Причины такого шага не разглашаются официально.
Несмотря на это, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает контакт с правящим в Нигере Национальным советом по защите отечества (CNSP) и обсуждает с ним дальнейшие действия. Представитель Пентагона также подтвердил, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера и ведут диалог по этому вопросу.
Ранее СМИ сообщали, что в Пентагоне обеспокоены возможным пророссийским курсом новых властей Нигера, который ранее был важным партнером США в северо-западной части Африки.
Напомним, что в конце июля 2023 года военные Нигера объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с генералом Абдурахманом Тчиани также денонсировали военные соглашения с Францией, и к концу декабря 2023 года французские военные полностью покинули страну.
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