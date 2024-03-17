Военные в Приднестровье были атакованы БПЛА

По данным министерства госбезопасности (МГБ) ПМР (Приднестровья) воинская часть была атакована беспилотником-камикадзе. Детали происшествия пока не сообщаются.
Приднестровье является непризнанным государством, отделившимся от Молдавии в 1991 году и по итогам войны за независимость отстоявшим фактический суверенитет. В Приднестровье дислоцируются российские миротворцы, охраняющие крупнейший в Европе склад боеприпасов в Колбасне.
С началом СВО Украина проявляла интерес к вторжению в регион, но воздерживается от этого в связи с позицией США и НАТО, не желающих военного конфликта вблизи своих границ. Молдавия также настроена крайне враждебно по отношению к региону, но пока не готова атаковать его напрямую. Провокация на военной базе может быть или единичным случаем или попыткой спровоцировать войну в регионе низовьев Днестра и Дуная.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.