Военные в Приднестровье были атакованы БПЛА

Воинская часть ВС РФ в Приднестровье была атакована беспилотником

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По данным министерства госбезопасности (МГБ) ПМР (Приднестровья) воинская часть была атакована беспилотником-камикадзе. Детали происшествия пока не сообщаются.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Приднестровье является непризнанным государством, отделившимся от Молдавии в 1991 году и по итогам войны за независимость отстоявшим фактический суверенитет. В Приднестровье дислоцируются российские миротворцы, охраняющие крупнейший в Европе склад боеприпасов в Колбасне.

С началом СВО Украина проявляла интерес к вторжению в регион, но воздерживается от этого в связи с позицией США и НАТО, не желающих военного конфликта вблизи своих границ. Молдавия также настроена крайне враждебно по отношению к региону, но пока не готова атаковать его напрямую. Провокация на военной базе может быть или единичным случаем или попыткой спровоцировать войну в регионе низовьев Днестра и Дуная.