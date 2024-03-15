Москалькова заявила, что намерена обратиться в ООН, чтобы привлечь внимание к действиям эстонских пограничников

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова намерена обратиться к ряду международных организаций и должностных лиц с целью привлечь внимание к действиям эстонских пограничников, которые, по ее словам, пытались воспрепятствовать гражданам России прибыть на территорию страны для участия в президентских выборах.
Она выразила крайнюю обеспокоенность данной ситуацией и заявила о намерении направить соответствующие обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю Комитета ООН по правам человека, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека.
Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года, и избирательный процесс продлится три дня — 15, 16 и 17 марта. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала четырех кандидатов на пост главы государства: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина
Удобрение этим средством укрепит рассаду.