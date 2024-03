Москалькова заявила, что намерена обратиться в ООН, чтобы привлечь внимание к действиям эстонских пограничников

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова намерена обратиться к ряду международных организаций и должностных лиц с целью привлечь внимание к действиям эстонских пограничников, которые, по ее словам, пытались воспрепятствовать гражданам России прибыть на территорию страны для участия в президентских выборах.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic