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Украине нужны выборы президента и шанс убрать Зеленского, заявил Кличко-младший

Брат мэра Киева Кличко призвал дать Украине шанс сменить Зеленского

0:12
Мир » Бывший СССР » Украина

Брат мэра Киева Виталия Кличко, боксёр Владимир Кличко заявил, что Украина должна получить шанс на выборы президента. Слова спортсмена передаёт немецкое издание Focus.

Брат мэра Киева Кличко призвал дать Украине шанс сменить Зеленского
Фото: flickr.com by Web Summit is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кличко выразил сожаление по поводу недавней отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и его назначения послом в Лондоне, и назвал произошедшее внутриполитическими играми. И раз можно сменить главнокомандующего во время боевых действий, то должна быть возможность заменить и президента, считает боксёр.

Что касается самого голосования, то, считает Кличко, выборы главы государства должны состояться обязательно, но возникает много вопросов к тому, как голосование организовать на практике.

Кроме того, Владимир Кличко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за то, что тот с начала российской спецоперации на Украине ни разу не встретился с его братом, мэром Киева Виталием Кличко.

Напомним, в начале марта стало известно, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный стал послом страны в Великобритании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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