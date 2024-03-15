Украине нужны выборы президента и шанс убрать Зеленского, заявил Кличко-младший

Брат мэра Киева Кличко призвал дать Украине шанс сменить Зеленского

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Брат мэра Киева Виталия Кличко, боксёр Владимир Кличко заявил, что Украина должна получить шанс на выборы президента. Слова спортсмена передаёт немецкое издание Focus.

Фото: flickr.com by Web Summit is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кличко выразил сожаление по поводу недавней отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и его назначения послом в Лондоне, и назвал произошедшее внутриполитическими играми. И раз можно сменить главнокомандующего во время боевых действий, то должна быть возможность заменить и президента, считает боксёр.

Что касается самого голосования, то, считает Кличко, выборы главы государства должны состояться обязательно, но возникает много вопросов к тому, как голосование организовать на практике.

Кроме того, Владимир Кличко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за то, что тот с начала российской спецоперации на Украине ни разу не встретился с его братом, мэром Киева Виталием Кличко.

Напомним, в начале марта стало известно, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный стал послом страны в Великобритании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.