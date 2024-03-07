Залужный удаляется с Украины, но получает важный дипломатический пост

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный назначен послом в Великобританию

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Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ в 2021 - 2024 годах Валерия Залужного послом в Великобритании.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Валерий Залужный возглавлял ВСУ в 2021 - 2024 годы. В ходе выполнения своих обязанностей он по мере возможностей пытался сохранить боеспособность ВСУ, пытаясь лавировать между интересами многочисленных интересантов Украинского конфликта на Западе. Под его руководством ВСУ сумели нанести ряд ощутимых поражений российской армии в 2022 году. Однако широко разрекламированный "контрнаступ" 2023 года Валерий Залужный провалил, не сумев реализовать западную поддержку в виде вооружений, военных советников и наёмников. После неудач наступления 2023 года Залужный предлагал переходить к обороне и пытаться "заморозить" конфликт. Эта его позиция снискала ему некоторую популярность в войсках и среди населения. Владимир Зеленский, фактически установивший свою диктатуру на Украине, сместил Залужного с поста главкома ВСУ 8 февраля 2024 года. Но, судя по всему, открыто репрессировать бывшего главкома Зеленский не решился, и потому назначил его на должность посла в Великобритании, являющейся одним из наиболее влиятельных акторов Украинского конфликта.