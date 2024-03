Залужный удаляется с Украины, но получает важный дипломатический пост

Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ в 2021 - 2024 годах Валерия Залужного послом в Великобритании.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.