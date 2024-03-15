Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" высказал мнение о том, что европейские политики могут быть лишь посланы в ответ на их требование вернуть Румынии золото.
"Даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на 300 миллиардов долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…", — сказано в публикации.
Медведев отметил, что советское правительство конфисковало румынское золото в 1918 году из-за неодобрительного поведения и отказалось выплачивать долги бывшей империи. В то же время Москва приняла решение не требовать репарации от Бухареста по итогам его нацистского периода в годы Второй мировой войны.
В годы Первой мировой войны, власти Румынии отправили в Россию ценности, включая золотой запас, предметы культуры и архивы. Часть ценностей была возвращена в Румынию в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и Румыния создали совместную комиссию для разрешения вопросов, включая возвращение румынского золота.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.