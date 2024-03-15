Денис Батурин назвал политический курс Эммануэля Макрона политической шизофренией и неопределенностью

Политика Макрона - политическая шизофрения

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Крымский политический эксперт Денис Батурин назвал внешнеполитический курс Эммануэля Макрона политической шизофренией.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Президент Франции на телеканале France 2 объявил, что Франция находится в готовности, чтобы ответить на эскалацию со стороны России. Он заявил, что Париж готов принять гарантирующие решения, чтобы Россия не победила.

Макрон отдельно подчеркнул, что Франция не ведет войну с Россией, но всецело поддерживает Киевской режим. По его словам, Украина должна вернуться к своим международно признанным границам.

В конце лидер Франции заявил, что его страна никогда не возьмет на себя инициативу в вопросе боевых действий на Украине.

По словам Батурина для РИА Новости, Макрон следует своему собственному внешнеполитическому курсу по отношению к РФ. Это — стратегическая неопределенность и политическая шизофрения.

С одной стороны, Макрон выступает с заявлениями, что у Парижа нет красных линий в рамках поддержки Украины, выражает готовность любой ценой не дать России победить, но вместе с этим говорит, что Франция не выступит инициатором военных действий на Украине. При этом французский лидер забывает про французских же наемников, сражавшихся на стороне ВСУ и погибших в полях Украины.

Макрону, по словам эксперта, пора признать, что продолжающиеся протесты фермеров в самой Франции — результат его политики, результат украинского кризиса, который он стремится развить.

Макрон выступает с позиции, что в сложившейся ситуации виновата Россия. Свою вину и вину бывшего президента Франции Франсуа Олланда он не видит. Не видит он и вину на имитацию мирных минских соглашений.

Декабрь 2022 запомнился заявлением экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, что целью всех минских договоренностей была возможность дать Украине время на подготовку к конфликту с Россией. Все страны-участники процесса понимали, что украинский конфликт заморожен, но не окончен. Позже ее слова были подтверждены Олландом.