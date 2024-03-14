МИД РФ запретил въезд на территорию страны более чем 200 американцам

Российские власти приняли ответные меры в отношении американских граждан, причастных к формированию и реализации русофобской политики нынешней администрации США.
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили о закрытии въезда в Россию для 227 американцев, которые участвовали в разработке, осуществлении и оправдании антироссийского курса Вашингтона, а также были непосредственно вовлечены в враждебные действия против России.
Разработанные меры стали симметричным ответом на вводимые санкции в отношении российских граждан, обвиняемых в поддержке Кремля и СВО.
В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что расширение "стоп-листа" преследует цель донести до американских властей на подсознательном уровне простую истину - любые агрессивные действия в отношении России не останутся безнаказанными и встретят решительный отпор.
Таким образом, Москва стремится заставить Вашингтон осознать неприемлемость проводимого им русофобского курса и враждебных акций против РФ путем введения ограничительных мер в отношении причастных к этому американских граждан.
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