МИД РФ запретил въезд на территорию страны более чем 200 американцам

Россия внесла 227 американцев в "стоп-лист"

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Российские власти приняли ответные меры в отношении американских граждан, причастных к формированию и реализации русофобской политики нынешней администрации США.

Фото: web.archive.org by Smart Vombat is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили о закрытии въезда в Россию для 227 американцев, которые участвовали в разработке, осуществлении и оправдании антироссийского курса Вашингтона, а также были непосредственно вовлечены в враждебные действия против России.

Разработанные меры стали симметричным ответом на вводимые санкции в отношении российских граждан, обвиняемых в поддержке Кремля и СВО.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что расширение "стоп-листа" преследует цель донести до американских властей на подсознательном уровне простую истину - любые агрессивные действия в отношении России не останутся безнаказанными и встретят решительный отпор.

Таким образом, Москва стремится заставить Вашингтон осознать неприемлемость проводимого им русофобского курса и враждебных акций против РФ путем введения ограничительных мер в отношении причастных к этому американских граждан.

