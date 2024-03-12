"Зубило" едет на СВО: штурмовики ВС РФ получат беспилотный броневик

Штурмовикам армии России пообещали беспилотный броневик "Зубило"

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Беспилотный броневик поддержки штурмовых отрядов скоро появится в зоне СВО.

Фото: Telegram-канал "Царьград"

Об этом сообщает пресс-служба производителя — "Ремдизель".

Беспилотник "Зубило" появится в нескольких частях армии России в апреле. Его доработали опираясь на все пожелания заказчика: был снижен вес и увеличена его проходимость, подчёркивают изготовители.

Броневик "Зубило" в первый раз продемонстрировали на форуме "Армия-2023". Он собирается на платформе "Камаза" и сперва предназначался для поддержки штурмовиков. Имя ему дали за характерный силуэт корпуса. По словам разработчиков, такие аппараты могут выйти в массовый выпуск, если поступит соответствующий заказ.

На дистанционно управляемое "Зубило" можно ставить разное оружие. Например, на "Форуме" он появился со спаренной зенитной пушкой ЗУ-23-2, отмечает обозреватель Влад Шлепченко.

"Машина может быть даже более полезна в качестве "мула", на которого можно будет установить мощную станцию РЭБ для противодействия вражеским беспилотникам, взвалить боеприпасы, воду, еду и шанцевый инструмент, необходимый для быстрого закрепления на занятых позициях", — цитирует "Царьград" эксперта.

Также машину можно будет использовать для эвакуации раненых бойцов. А поскольку в неё нет экипажа, в крайних случаях его можно использовать как дрон-камикадзе или прикрывать им штурмовиков от огня врага.

Есть надежда, что пехотинцы армии России получили эффективного и надёжного помощника, подытожил аналитик.