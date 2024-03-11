Иран выразил готовность восстановить СВПД и возобновить переговоры, но поставил определенные условия

Иран выразил готовность восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и возобновить переговоры при условии, что европейские стороны возобновят выполнение своих обязательств.
Иранский дипломат Насер Канаани заявил, что в ходе встреч между представителями Ирана и Европы обсуждались различные вопросы, включая снятие санкций с Ирана. Он подчеркнул, что Иран привержен дипломатии и готов к возобновлению переговоров.
По словам Канаани, если европейские стороны проявят готовность, переговоры могут привести к восстановлению СВПД и выполнению всеми сторонами своих обязательств.
"Если другая сторона пожелает, переговоры могут быть завершены так, чтобы все стороны вернулись к своим обязательствам в рамках СВПД", — добавил иранский дипломат.
Напомним, что в 2015 году СВПД был заключен между Ираном и мировыми державами (Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией). Соглашение предусматривало снятие санкций в обмен на ограничения ядерной программы Ирана.
Однако в 2018 году США вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ Иран постепенно сокращал свои обязательства по соглашению, отменяя ограничения на ядерные исследования и обогащение урана.
В Вене проводились переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций США. В декабре 2021 года стороны достигли согласия по двум проектам соглашения, включавшим позиции Ирана.
Однако в настоящее время переговоры приостановлены. В декабре 2021 года Иран разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) установить камеры на ядерном объекте в Карадже, но при условии, что все американские санкции будут отменены.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.