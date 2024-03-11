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Иран выразил готовность восстановить СВПД и возобновить переговоры, но поставил определенные условия

Иран требует выполнения обязательств от Европы в ответ на свою готовность восстановить СВПД

1:51
Мир

Иран выразил готовность восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и возобновить переговоры при условии, что европейские стороны возобновят выполнение своих обязательств.

Иран требует выполнения обязательств от Европы в ответ на свою готовность восстановить СВПД
Фото: www.panoramio.com by Алиреза Джавахери is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Иранский дипломат Насер Канаани заявил, что в ходе встреч между представителями Ирана и Европы обсуждались различные вопросы, включая снятие санкций с Ирана. Он подчеркнул, что Иран привержен дипломатии и готов к возобновлению переговоров.

По словам Канаани, если европейские стороны проявят готовность, переговоры могут привести к восстановлению СВПД и выполнению всеми сторонами своих обязательств.

"Если другая сторона пожелает, переговоры могут быть завершены так, чтобы все стороны вернулись к своим обязательствам в рамках СВПД", — добавил иранский дипломат.

Напомним, что в 2015 году СВПД был заключен между Ираном и мировыми державами (Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией). Соглашение предусматривало снятие санкций в обмен на ограничения ядерной программы Ирана.

Однако в 2018 году США вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ Иран постепенно сокращал свои обязательства по соглашению, отменяя ограничения на ядерные исследования и обогащение урана.

В Вене проводились переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций США. В декабре 2021 года стороны достигли согласия по двум проектам соглашения, включавшим позиции Ирана.

Однако в настоящее время переговоры приостановлены. В декабре 2021 года Иран разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) установить камеры на ядерном объекте в Карадже, но при условии, что все американские санкции будут отменены.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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