Почему выборы в Иране стали самыми непредсказуемыми за десятилетия

Иран готовится ко второму туру парламентских выборов

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Иран готовится к второму туру парламентских выборов, запланированному на апрель, после того как первый тур прошел с неожиданными результатами.

Фото: Wikipedia by Ninara is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным Министерства внутренних дел, 45 из 290 мест в парламенте остались незаполненными из-за бойкота избирателей, которые протестовали против консервативных кандидатов.

Иранские выборы 1 марта также включали голосование за депутатов парламента и членов Ассамблеи экспертов, которая определит будущего лидера страны после смерти аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает издание "Акценты".

Явка составила всего 40%, что является исторически низким показателем. Многие избиратели проголосовали за маргинальных кандидатов, в том числе за телеведущего-антиваксера Амира Хоссейна Сабети, выражая недовольство политическим устройством страны.

В результате выборов, многие известные консерваторы не были переизбраны, включая бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, который остро критикует итоги голосования, выражая сожаление по поводу политической обстановки в стране.