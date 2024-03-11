Алексей Подберёзкин считает военно-политическую ситуацию к началу следующего года определяющим фактором

Политолог Подберёзкин назвал обещания Трампа не поддерживать Украину малостоящими

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Директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук Алексей Подберёзкин оценил заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о прекращении поддержки Украины.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В беседе с Pravda. Ru спикер категорично высказался о ситуации.

"На выборах обещают всё и всем. Трамп высказал свою позицию, которая может и не сработать. Хотя президент Соединенных Штатов отвечает за внешнюю политику, там есть еще Конгресс, и все то, что называется глубинным государством. А глубинное государство выстраивало стратегию в отношении Украины долгосрочно, и в отношении России. Трамп в свое время создал комиссию, в которую входили 300 влиятельных исследовательских групп, которые занимались разработкой американской стратегии. И как раз эта стратегия была Трампом принята. И она успешно реализовывается, в том числе, и Байденом", — пояснил политолог.

Историк отметил факторы, которые могут повлиять на те или иные решения Соединённых Штатов по поддержке Украины.

"Это будет зависеть от разных условий. Какая будет ситуация к началу следующего года в мире военно-политическая и международная, если Трамп выиграет, от этого во многом будет зависеть позиция Соединенных Штатов. У американцев много средств давления на Россию и силовых, и не силовых, и военных, и не военных. Поэтому это будет варьироваться так, как это будет более выгодно Соединенным Штатам. Я бы не стал делать акцент на его вербальных заявлениях. Они, как правило, мало что стоят, — иронизирует эксперт.

Алексей Подберёзкин считает предвыборные заявления Дональда Трампа не состоятельными по ещё одной причине — поддержка Украины, якобы, обходится США не так уж и дорого.

"Финансирование выглядит не очень уж грубо, потому что те 40-50 миллиардов, которые американцы дали Украине, во-первых, из них значительная часть была кредиты, во-вторых, 75% оставлено в самих Соединенных Штатах на собственное финансирование и на то, чтобы купить у себя не самое новое военное оборудование, вооружение и военную технику. Даже по объему это примерно было 7% от военного бюджета США. Это не бог весть какая нагрузка для Соединенных Штатов", — подтверждает своё мнение о лукавстве заявлений Трампа эксперт.