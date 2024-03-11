Белорусская армия проводит проверку боеготовности

В Белоруссии началась комплексная проверка боеготовности армии

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Министерство обороны Белоруссии сообщило о комплексной проверке боеготовности армии страны.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Attribution 3.0

В ходе проверки будут проведены передислокации частей армии, проведены стрельбы ит отработан комплекс оперативно-тактических мероприятий. В ведомстве сообщили, что возможны перекрытия дорог общего пользования.

Ситуация у белорусских границ становится всё более напряжённой. С южной границы сосредоточено 114000 солдат ВСУ. Усиливаются контингенты НАТО в Польше, Литве и Латвии. Таким образом, для Белоруссии создаются жизненные угрозы, что неоднократно подчёркивал президент страны Александр Лукашенко, отмечая нерасторжимость военного союза с Россией.