Белорусская армия проводит проверку боеготовности

Министерство обороны Белоруссии сообщило о комплексной проверке боеготовности армии страны.
В ходе проверки будут проведены передислокации частей армии, проведены стрельбы ит отработан комплекс оперативно-тактических мероприятий. В ведомстве сообщили, что возможны перекрытия дорог общего пользования.
Ситуация у белорусских границ становится всё более напряжённой. С южной границы сосредоточено 114000 солдат ВСУ. Усиливаются контингенты НАТО в Польше, Литве и Латвии. Таким образом, для Белоруссии создаются жизненные угрозы, что неоднократно подчёркивал президент страны Александр Лукашенко, отмечая нерасторжимость военного союза с Россией.
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