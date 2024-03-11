В Швейцарии обнаружены тела пятерых туристов, которые исчезли на лыжной трассе

Тела пятерых пропавших туристов найдены на лыжной трассе в Швейцарии

Полиция кантона Вале сообщила, что из шести пропавших туристов на лыжной трассе на юго-западе Швейцарии найдены мертвыми пять человек.

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С 9-го марта в течение длительного времени власти и спасательные группы занимались поисками группы туристов, которые исчезли на туристическом маршруте Церматт-Ароллы.

"В воскресенье, 10 марта, команда в составе трех спасателей и сотрудника горной полиции <…> примерно в 21.20 добралась до района Тет-Бланш, где обнаружила тела пяти из шести человек, пропавших накануне", — уточнили в коммюнике.

Пятеро туристов были обнаружены, однако шестой человек до настоящего времени остаётся пропавшим, поиски продолжаются.