В Швейцарии обнаружены тела пятерых туристов, которые исчезли на лыжной трассе

Полиция кантона Вале сообщила, что из шести пропавших туристов на лыжной трассе на юго-западе Швейцарии найдены мертвыми пять человек.
С 9-го марта в течение длительного времени власти и спасательные группы занимались поисками группы туристов, которые исчезли на туристическом маршруте Церматт-Ароллы.
"В воскресенье, 10 марта, команда в составе трех спасателей и сотрудника горной полиции <…> примерно в 21.20 добралась до района Тет-Бланш, где обнаружила тела пяти из шести человек, пропавших накануне", — уточнили в коммюнике.
Пятеро туристов были обнаружены, однако шестой человек до настоящего времени остаётся пропавшим, поиски продолжаются.
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