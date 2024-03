В Швейцарии обнаружены тела пятерых туристов, которые исчезли на лыжной трассе

Полиция кантона Вале сообщила, что из шести пропавших туристов на лыжной трассе на юго-западе Швейцарии найдены мертвыми пять человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Earth explorer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported