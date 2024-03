Полянский: Если бы Россия хотела, она бы устранила Зеленского, однако этого до сих пор не произошло

Россия опровергла утверждения о том, что она планирует устранить президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic