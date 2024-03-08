Полянский: Если бы Россия хотела, она бы устранила Зеленского, однако этого до сих пор не произошло

Россия опровергла утверждения о том, что она планирует устранить президента Украины Владимира Зеленского.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совета Безопасности, посвященном Украине, что Россия не намерена наносить удар по кортежу Зеленского.
"Неужели вы действительно думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?" — сказал Полянский.
Напомним, что ранее распространялась информация, что ВС РФ устроили ракетную атаку по картежу Зеленского, находившемуся в Одессе.
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