Полянский: Если бы Россия хотела, она бы устранила Зеленского, однако этого до сих пор не произошло

Заместитель постпреда РФ в ООН опроверг заявления о том, что Россия планирует убийство Зеленского

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Россия опровергла утверждения о том, что она планирует устранить президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совета Безопасности, посвященном Украине, что Россия не намерена наносить удар по кортежу Зеленского.

"Неужели вы действительно думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?" — сказал Полянский.

Напомним, что ранее распространялась информация, что ВС РФ устроили ракетную атаку по картежу Зеленского, находившемуся в Одессе.