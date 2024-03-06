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Байден отказался отвечать на вопросы СМИ, заявив, что у него будут проблемы

Байден: мне лучше не отвечать на вопросы, иначе у меня будут неприятности

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Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции пошутил, что не будет отвечать на вопросы, чтобы не навлечь на себя неприятности. Соответствующие кадры были показаны в эфире американского телевидения.

Байден: мне лучше не отвечать на вопросы, иначе у меня будут неприятности
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

— Столько вопросов задают. Мне лучше не отвечать на вопросы, иначе у меня будут неприятности, — иронизировал сам над собой американский лидер.

Джо Байден часто допускает досадные оговорки и ошибки в публичных выступлениях, и ведёт себя странно — не может найти выход или жмёт руку невидимым людям. Эти инциденты обсуждаются в СМИ по всему миру.

Очередной забавный инцидент с участием президента США произошёл недавно. Джо Байден поцеловал в макушку премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Подробнее об этом сообщалось в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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