Байден отказался отвечать на вопросы СМИ, заявив, что у него будут проблемы

Байден: мне лучше не отвечать на вопросы, иначе у меня будут неприятности

0:13 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции пошутил, что не будет отвечать на вопросы, чтобы не навлечь на себя неприятности. Соответствующие кадры были показаны в эфире американского телевидения.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

— Столько вопросов задают. Мне лучше не отвечать на вопросы, иначе у меня будут неприятности, — иронизировал сам над собой американский лидер.

Джо Байден часто допускает досадные оговорки и ошибки в публичных выступлениях, и ведёт себя странно — не может найти выход или жмёт руку невидимым людям. Эти инциденты обсуждаются в СМИ по всему миру.

Очередной забавный инцидент с участием президента США произошёл недавно. Джо Байден поцеловал в макушку премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Подробнее об этом сообщалось в нашем материале.