Байден отказался отвечать на вопросы СМИ, заявив, что у него будут проблемы

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции пошутил, что не будет отвечать на вопросы, чтобы не навлечь на себя неприятности. Соответствующие кадры были показаны в эфире американского телевидения.
— Столько вопросов задают. Мне лучше не отвечать на вопросы, иначе у меня будут неприятности, — иронизировал сам над собой американский лидер.
Джо Байден часто допускает досадные оговорки и ошибки в публичных выступлениях, и ведёт себя странно — не может найти выход или жмёт руку невидимым людям. Эти инциденты обсуждаются в СМИ по всему миру.
Очередной забавный инцидент с участием президента США произошёл недавно. Джо Байден поцеловал в макушку премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Подробнее об этом сообщалось в нашем материале.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.