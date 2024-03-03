Джо Байден не ограничился рукопожатием и поцеловал премьера Италии Мелони в макушку

Президент США Джо Байден в минувшую пятницу встречался с премьер-министром Италии Джорджу Мелони. Встреча происходила в овальном кабинете. Вместо привычного для лидеров стран рукопожатия, Байден подошёл к Мелони и поцеловал её, как ребёнка, в макушку. Соответствующее видео оказалось в социальное сети Х.
По видео видно, что Байден совсем не смутился такому своему жесту в отношении Мелони. Наоборот, его лицо "светилось от счастья". Сама же Мелони отреагировала на не традиционное приветствие спокойно и доброжелательно. На видео она ничуть не смущена. Комментарии под данным видео оказались шутливого характера, некоторые пользователи назвали действия Байдена - новым дипломатическим трендом.
Сообщается, что целование в макушку вместо традиционного рукопожатия было не единственной странностью Байдена на встрече. В своём выступлении он перепутал географические названия и назвал сектор Газа Украиной. Речевую ошибку Байдена подтверждает соответствующая стенограмма на сайте Белого Дома.
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