Итальянские власти одобрили участие в трех миссиях

Участие в гражданской миссии на Украине, гуманитарной миссии в помощь палестинцам и европейской военной миссии в Красном море поддержали в парламенте Италии.
"Власти страны одобрили соответствующие тексты резолюций как правящих, так и оппозиционных политических сил", — пишут ТАСС со ссылкой на канал RAI News 24.
Уточним, что шесть резолюций коснулись участия в миссии советников государств Евросоюза по Украине или же "гражданской европейской миссии, направленной на поддержку Украины, в частности, в осуществлении реформ в области гражданской безопасности". Именно это может поспособствовать входу Киева в состав ЕС.
Формально власти Италии поддержали новую военную миссию ЕС Aspides, которая обеспечит безопасное судоходство в Красном море.
Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что эта миссия уполномочена на "военный ответ в целях защиты". Речь тут идет в основном о торговых судах на территории Красного моря.
Что же касается миссии о гуманитарной помощи палестинскому народу, после поправок все документы о поддержке гражданского населения сектора Газа одобрили большинством голосов.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.