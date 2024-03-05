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Итальянские власти одобрили участие в трех миссиях

Итальянцы поддержали участие в миссиях в Газе, в Красном море и на Украине

1:13
Мир

Участие в гражданской миссии на Украине, гуманитарной миссии в помощь палестинцам и европейской военной миссии в Красном море поддержали в парламенте Италии.

Итальянцы поддержали участие в миссиях в Газе, в Красном море и на Украине
Фото: flickr.com by Weldon Kennedy from London, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Власти страны одобрили соответствующие тексты резолюций как правящих, так и оппозиционных политических сил", — пишут ТАСС со ссылкой на канал RAI News 24.

Уточним, что шесть резолюций коснулись участия в миссии советников государств Евросоюза по Украине или же "гражданской европейской миссии, направленной на поддержку Украины, в частности, в осуществлении реформ в области гражданской безопасности". Именно это может поспособствовать входу Киева в состав ЕС. 

Формально власти Италии поддержали новую военную миссию ЕС Aspides, которая обеспечит безопасное судоходство в Красном море.

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что эта миссия  уполномочена на "военный ответ в целях защиты". Речь тут идет в основном о торговых судах на территории Красного моря. 

Что же касается миссии о гуманитарной помощи палестинскому народу, после поправок все документы о поддержке гражданского населения сектора Газа одобрили большинством голосов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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