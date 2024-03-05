Аборт в законе. Зачем Макрону была нужна инициатива убийства младенцев?

Франция пошла против продолжения рода человеческого, узаконив аборты

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Франция стала первым государством в мире, где в конституции закрепили право на убийство неродившегося ребёнка.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Сделано это было по инициативе президента страны Эммануэля Макрона.

В конституцию внесена статья о "праве женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантированному законом".

При Макроне Пятая республика превратилась в "шестёрку", которая всё делает даже больше, чем требует от неё заокеанский хозяин, заявил политический обозреватель Андрей Перла.

"Во Франции очень велика вероятность прихода к власти национально мыслящих нормальных людей, консерваторов. Чтобы мобилизовать на борьбу с ними всех сторонников либерализма и глобализма Макрону приходится быть "святее папы римского". Собственно, потому что нынешний Ватикан тоже за повесточку всеми лапами", — цитирует "Царьград" эксперта.

По его словам, Парижу также приходится быть в первых рядах борьбы с Россией. Причина та же — любой ценой обеспечить поддержку глобалистов и их ресурсов, иначе его сметут.

Но внесение абортов в конституцию — это агитация за аборты, а значит, против продолжения рода человеческого, подытожил Перла.