Франция стала первым государством в мире, где в конституции закрепили право на убийство неродившегося ребёнка.
Сделано это было по инициативе президента страны Эммануэля Макрона.
В конституцию внесена статья о "праве женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантированному законом".
При Макроне Пятая республика превратилась в "шестёрку", которая всё делает даже больше, чем требует от неё заокеанский хозяин, заявил политический обозреватель Андрей Перла.
"Во Франции очень велика вероятность прихода к власти национально мыслящих нормальных людей, консерваторов. Чтобы мобилизовать на борьбу с ними всех сторонников либерализма и глобализма Макрону приходится быть "святее папы римского". Собственно, потому что нынешний Ватикан тоже за повесточку всеми лапами", — цитирует "Царьград" эксперта.
По его словам, Парижу также приходится быть в первых рядах борьбы с Россией. Причина та же — любой ценой обеспечить поддержку глобалистов и их ресурсов, иначе его сметут.
Но внесение абортов в конституцию — это агитация за аборты, а значит, против продолжения рода человеческого, подытожил Перла.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.