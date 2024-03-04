Польский премьер-министр отказался от переговоров с президентом Украины

Польский премьер Моравецкий отказался от переговоров с президентом Зеленским

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отказался от переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Телеграм Политика страны

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в офисе президента Украины.

Отмечается, что при этом Варшава игнорирует все запросы от администрации главы Незалежной. Киевская власть не может из-за этого выработать стратегию ответных действий, поскольку боится усилить конфликт между Польшой и Украиной.

Ранее Зеленский заявлял, что поведение союзников "невозможно понять и забыть".