Al Jazeera сообщает, что от рук израильских военных погиб 16-летний палестинский подросток

По данным катарского телеканала Al Jazeera, во время рейдов в Западном берегу реки Иордан израильтяне убили 16-летнего палестинца. Ребенка застрелили во время штурма деревни Кафр-Нима.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.