По данным катарского телеканала Al Jazeera, во время рейдов в Западном берегу реки Иордан израильтяне убили 16-летнего палестинца. Ребенка застрелили во время штурма деревни Кафр-Нима.
Телеканал сообщает о рейдах в городах Араба и Силат-аль-Дахр к югу от Дженина, а также в нескольких деревнях. В городе Джаба военные применяли оружие и светошумовые гранаты против сопротивляющейся молодежи.
Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после вторжения бойцов движения ХАМАС из сектора Газа в Израиль 7 октября 2023 года, которое сопровождалось убийством мирных жителей и захватом заложников. Израиль ответил полной блокадой Газы и наземной военной операцией.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.