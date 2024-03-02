Al Jazeera сообщает, что от рук израильских военных погиб 16-летний палестинский подросток

Al Jazeera: ЦАХАЛ застрелил палестинского подростка в ходе рейда на Западном берегу Иордана

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По данным катарского телеканала Al Jazeera, во время рейдов в Западном берегу реки Иордан израильтяне убили 16-летнего палестинца. Ребенка застрелили во время штурма деревни Кафр-Нима.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Телеканал сообщает о рейдах в городах Араба и Силат-аль-Дахр к югу от Дженина, а также в нескольких деревнях. В городе Джаба военные применяли оружие и светошумовые гранаты против сопротивляющейся молодежи.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после вторжения бойцов движения ХАМАС из сектора Газа в Израиль 7 октября 2023 года, которое сопровождалось убийством мирных жителей и захватом заложников. Израиль ответил полной блокадой Газы и наземной военной операцией.