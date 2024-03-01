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Президент США заявил, что электрокары Китая могут быть угрозой угрозой нацбезопасности

Байден: Китай собирает секретные данные США с помощью электрокаров

1:06
Мир

Издание Financial Times опубликовало статью, в которой Джо Байден обвиняет китайские электрокары шпионаже за секретными данными Америки. Президент США отдал поручение министру торговли страны расследовать это дело. Он хочет узнать от Джины Раймонды, представляет ли транспорт из Китая угрозу национальной безопасности Америки.

Байден: Китай собирает секретные данные США с помощью электрокаров
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Джо Байден считает, что в будущем Китай хочет заполонить своей продукцией автомобильный рынок, поэтому они могут не скупиться на средства, чтобы прийти к цели. Он не хочет подвергать угрозе свою страну.

"Китай может наводнить наш рынок своими автомобилями, создавая угрозу нашей национальной безопасности", — утверждает президент.

Байден утверждает, что сейчас электрокары подключены к сети, что позволяет сравнить их с "телефонами на колесах". А это значит, что у китайских автомобилей есть возможность собирать личную информацию граждан и данные инфраструктуры Америки. Президент опасается, что эти данные могут уйти обратно в Китай, и власти страны могу воспользоваться ими для удаленного доступа к электрокарам.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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