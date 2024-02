В Киевской области на месте взрыва нашли множество листовок, призывающих прекратить насильственную мобилизацию украинцев

В Ржищеве Киевской области на месте взрыва оказались раскиданы листовки против мобилизации на Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International