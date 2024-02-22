В Киевской области на месте взрыва нашли множество листовок, призывающих прекратить насильственную мобилизацию украинцев

На месте взрыва под Киевом нашли листовки против мобилизации на Украине

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

В Ржищеве Киевской области на месте взрыва оказались раскиданы листовки против мобилизации на Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам представителя николаевского подполья Сергея Лебедева, инцидент произошёл утром 15 февраля. Взрыв раздался возле местной мэрии. На месте происшествия полицейские нашли гранаты и листовки с надписью "Нет варварской мобилизации! Украина не болото!".

Правоохранительные органы обошли жителей квартир близлежащих домов, поговорили со свидетелями, проверили записи с видеокамер, но никаких зацепок не нашли, рассказал Лебедев РИА "Новости".

Помимо критики мобилизации, некоторые листовки содержали призывы отправить мэра Ржищева Кристину Иванову за решётку. Собеседник издания уточнил, что жители недовольны её работой.

Местные власти довольно быстро убрали листовки, которых было очень много, а полиция попыталась замять дело. При этом Лебедев утверждает, что подпольщики не совершали данную акцию, намекнув на то, что произошедшее, возможно, дело рук кого-то из горожан, так как на Украине происходит всё больше случаев, когда граждане прибегают к насилию из-за попыток мобилизации.

Напомним, ранее в Верховной раде предупредили, что если помощь Запада будет уменьшаться, властям Украины придётся забирать в армию всё больше граждан. Для этого даже могут изменить систему налогообложения. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".