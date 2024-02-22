Депутат Бундестага считает, что западным политикам нужно думать не только о помощи ВСУ, но и о мирном урегулировании конфликта

Немецкий депутат предложил на 48 часов остановить поставки ВСУ ради перемирия

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Депутат Бундестага Грегор Гизи заявил, что Запад мог бы на 48 часов остановить поставки оружия Украине, чтобы достичь перемирия. Слова немецкого парламентария передаёт Der Spiegel.

Фото: flickr.com by Lars Steffens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению политика, западные страны могли бы провести переговоры с Киевом и предложить приостановить военную помощь, если Россия согласится на режим тишины в течение двух суток. Гизи полагает, что Москве будет сложно ответить отрицательно, ведь в противном случае поставки оружия Украине продолжатся.

Но если в России согласятся на эту идею, тогда сначала следует договориться о прекращении огня, а затем начать переговоры, к которым могут подключиться и третьи страны в качестве посредников, добавил Гизи.

Немецкий депутат также полагает, что в Москве осознали невозможность "завоевания всей Украины", и призвал не ждать слишком долго, так как если Дональд Трамп станет президентом США, он быстро завершит конфликт не в пользу Киева.

Наконец, Грегор Гизи раскритиковал западных политиков, которые думают только о том, как бы помочь украинскому режиму оружием. Следует думать и о том, как добиться мирного урегулирования, сказал Гизи.