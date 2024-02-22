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Депутат Бундестага считает, что западным политикам нужно думать не только о помощи ВСУ, но и о мирном урегулировании конфликта

Немецкий депутат предложил на 48 часов остановить поставки ВСУ ради перемирия

1:12
Мир » Европа » Евросоюз

Депутат Бундестага Грегор Гизи заявил, что Запад мог бы на 48 часов остановить поставки оружия Украине, чтобы достичь перемирия. Слова немецкого парламентария передаёт Der Spiegel.

Немецкий депутат предложил на 48 часов остановить поставки ВСУ ради перемирия
Фото: flickr.com by Lars Steffens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению политика, западные страны могли бы провести переговоры с Киевом и предложить приостановить военную помощь, если Россия согласится на режим тишины в течение двух суток. Гизи полагает, что Москве будет сложно ответить отрицательно, ведь в противном случае поставки оружия Украине продолжатся.

Но если в России согласятся на эту идею, тогда сначала следует договориться о прекращении огня, а затем начать переговоры, к которым могут подключиться и третьи страны в качестве посредников, добавил Гизи.

Немецкий депутат также полагает, что в Москве осознали невозможность "завоевания всей Украины", и призвал не ждать слишком долго, так как если Дональд Трамп станет президентом США, он быстро завершит конфликт не в пользу Киева.

Наконец, Грегор Гизи раскритиковал западных политиков, которые думают только о том, как бы помочь украинскому режиму оружием. Следует думать и о том, как добиться мирного урегулирования, сказал Гизи.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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