По американской базе на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии выпустили 4 ракеты

Четыре ракеты выпустили по базе США на месторождении газа "Конико" на востоке Сирии

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В результате ракетных ударов по американской базе, расположенной на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, начался пожар.

Фото: ar.wikipedia.org

Четыре ракеты упали на территории базы, вызвав возгорание. Столб пламени виден был в южной части базы.

Это не первый случай нападения на американские объекты в регионе, что свидетельствует о сложившейся напряженной обстановке.

Атака произошла в условиях обострения палестино-израильского конфликта, когда базы США в Ираке и американские войска в Сирии стали объектами регулярных нападений. Ответственность за эти атаки принимают на себя действующие на иракской территории вооруженные шиитские группировки.

Ранее в Сирии заявляли, что считают присутствие американских военных оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытого воровства нефти.