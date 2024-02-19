В результате ракетных ударов по американской базе, расположенной на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, начался пожар.
Четыре ракеты упали на территории базы, вызвав возгорание. Столб пламени виден был в южной части базы.
Это не первый случай нападения на американские объекты в регионе, что свидетельствует о сложившейся напряженной обстановке.
Атака произошла в условиях обострения палестино-израильского конфликта, когда базы США в Ираке и американские войска в Сирии стали объектами регулярных нападений. Ответственность за эти атаки принимают на себя действующие на иракской территории вооруженные шиитские группировки.
Ранее в Сирии заявляли, что считают присутствие американских военных оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытого воровства нефти.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.