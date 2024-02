Байден, комментируя смерть Навального, призвал дать денег Украине

Американский президент Джо Байден в сегодняшнем заявлении по поводу смерти Алексея Навального* в тюрьме призвал срочно дать денег Украине.

Фото: defense.gov by D. Myles Cullen is licensed under The image is in the public domain