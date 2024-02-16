Байден, комментируя смерть Навального, призвал дать денег Украине

Американский президент Джо Байден в сегодняшнем заявлении по поводу смерти Алексея Навального* в тюрьме призвал срочно дать денег Украине.
Ответил он и на вопрос о возможных новых санкциях против РФ из-за смерти оппозиционера.
"Мы размышляем, что можно сделать", — заявил Байден.
Он также ответил, что "заявление о катастрофических последствиях было сделано три года назад", а за это время граждане России и так столкнулись с "большим количеством последствий" — к примеру, те же санкции.
* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК** включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...