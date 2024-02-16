Байден, комментируя смерть Навального, призвал дать денег Украине

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Байден в заявлении по поводу смерти Навального призвал дать денег Киеву

0:43
Мир

Американский президент Джо Байден в сегодняшнем заявлении по поводу смерти Алексея Навального* в тюрьме призвал срочно дать денег Украине.

Байден в заявлении по поводу смерти Навального призвал дать денег Киеву
Фото: defense.gov by D. Myles Cullen is licensed under The image is in the public domain

Ответил он и на вопрос о возможных новых санкциях против РФ из-за смерти оппозиционера.

"Мы размышляем, что можно сделать", — заявил Байден.

Он также ответил, что "заявление о катастрофических последствиях было сделано три года назад", а за это время граждане России и так столкнулись с "большим количеством последствий" — к примеру, те же санкции.

* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК** включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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