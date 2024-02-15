Конгрессмен США жёстко раскритиковал "престарелый" Сенат и предложил переименовать Техас в Украину

В США предложили переименовать Техас в Украину

1:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Конгрессмен, член Республиканской партии США Чип Рой в эфире телеканала Fox News обрушился с критикой в адрес однопартийцев, поддержавших законопроект о финансировании Украины.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее Сенат США одобрил предоставление финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. В частности, Киев должен получить более 60 миллиардов долларов, большая часть средств пойдёт на закупку военной техники, боеприпасов и вооружений. Но в пакет не вошло финансирование мероприятий по защите южной границы США, через которую на американскую территорию идёт всё возрастающий поток нелегальных мигрантов. Теперь законопроект должна одобрить Палата представителей Конгресса, где большинство составляют республиканцы. Но спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сделает всё возможное, чтобы пакет не дошёл даже до стадии рассмотрения.

По словам Роя, республиканцы в Сенате, поддержавшие помощь Украине, поступили цинично в отношении США.

"Думаю, скоро я смогу представить законопроект о переименовании Техаса в Украину. Тогда, возможно, администрация Белого дома и сенаторы начнут работать над обеспечением безопасности границ США", — сказал конгрессмен.

Он назвал Сенат "домом престарелых", который активнее всего работает лишь в том случае, если речь идёт о том, чтобы "спускать деньги американцев на войны за границей". Рой подчеркнул, что Соединённые Штаты не имеют права финансировать "иностранные войны", пока южные рубежи страны открыты и уязвимы "перед лицом преступников и террористов".