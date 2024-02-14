"Пора показать любовь к американцам": спикер Палаты представителей заявил об отказе в помощи Украине

Спикер Джонсон: Палата представителей не примет законопроект о помощи Украине

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил об отказе принимать законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus is licensed under Public domain

В ходе общения с журналистами Джонсон пообещал, что нижняя палата американского конгресса "не будет втянута" в согласование законопроекта о предоставлении иностранным государствам помощи, главным получателем которой должна была стать Украина. Спикер подчеркнул, что причина этого — в стремлении соблюдать интересы граждан США, а именно — обеспечить безопасность на южной границе страны, которую еженедельно пересекают тысячи нелегальных мигрантов. Джонсон обвинил в сложившейся ситуации президента Соединённых Штатов Джо Байдена и его сторонников из Демократической партии.

"Байден ничего не делает для защиты границы. Пора Вашингтону показать любовь к американцам. Нужно слушать американский народ и действовать. Лидеры палаты продолжат руководствоваться интересами США", — сказал политик.

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню предусматривал продолжение финансирования военных устремлений Киева на сумму более чем в 60 миллиардов долларов. Инициатива была одобрена в Сенате, но республиканцы из Палаты представителей заявили, что "не поддадутся давлению" и не согласуют проект закона в его нынешнем виде.

Между тем власти Украины признали, что в стране сложилась критическая ситуация, а отсутствие помощи коллективного Запада поставит Киев на грань коллапса. На фронте уже ощущается острая нехватка боеприпасов, что особенно важно под всё более мощными ударами Вооружённых сил РФ. Министр экономики Украины Юлия Свириденко ещё в декабре заявила, что без внешней финансовой поддержки в ближайшее время начнут задерживать выплату пенсий и зарплат государственным служащим.