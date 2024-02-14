Вековая ненависть осталась: блогер "Голос Мордора" высказался об отношениях Польши и Украины

Отношения между Украиной и Польшей становятся всё более интересными. С одной стороны, поляки проявляют готовность к дружеским "объятиям" с соседями, но с другой стороны, сохраняется вековая неприязнь. Автор Telegram-канала "Голос Мордора" в колонке для Телеканала "360" отмечает, что надеяться на поддержку со стороны Польши для украинцев может быть глупо.
"Да, поляки принимали украинских беженцев. Вовсе не от доброты душевной. Поначалу это было из природной ненависти к России", — считает эксперт.
Затем они поняли, что украинцы могут занимать низкооплачиваемые работы, на которые сами поляки не особо хотели идти. Но их ненависть к Украине начала расти, особенно после появления проблем в сельском хозяйстве.
"Дальше вы знаете. Блокировки границы, протесты и наконец — конфискация украинского зерна и вываливание его прямо на шоссе", — напомнил эксперт.
Сейчас в Польше мало кто будет защищать интересы Украины, особенно в преддверии выборов президента, отмечает автор Telegram-канала "Голос Мордора". Он считает, что это не помешает в будущем попытаться вновь обратиться за поддержкой Владимиру Зеленскому.
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