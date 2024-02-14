Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбор лаванды для посадки: сорта, условия и советы
Терапевт Иванова заявила, что жареная пища повышает риск рака, цирроза печени
Ученые объяснили, что 700 млн лет назад превратило Землю в гигантский снежок
Онколог Абсалямов назвал боли, похудение и уплотнения в мягких тканях симптомами рака желудка
В Балтийском море археологи нашли стену каменного века
Весна - оптимальный период для посадки
Диетолог Соломатина призывает правильно обрабатывать куриное мясо
Учёные выяснили, что собаки могут читать эмоции своих хозяев
Как приготовить японское лакомство "моти"
Вековая ненависть осталась: блогер "Голос Мордора" высказался об отношениях Польши и Украины

Блогер "Голос Мордора" напомнил, что ненависть Польши к Украине осталась

1:12
Мир

Отношения между Украиной и Польшей становятся всё более интересными. С одной стороны, поляки проявляют готовность к дружеским "объятиям" с соседями, но с другой стороны, сохраняется вековая неприязнь. Автор Telegram-канала "Голос Мордора" в колонке для Телеканала "360" отмечает, что надеяться на поддержку со стороны Польши для украинцев может быть глупо.

Блогер "Голос Мордора" напомнил, что ненависть Польши к Украине осталась
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

"Да, поляки принимали украинских беженцев. Вовсе не от доброты душевной. Поначалу это было из природной ненависти к России", — считает эксперт.

Затем они поняли, что украинцы могут занимать низкооплачиваемые работы, на которые сами поляки не особо хотели идти. Но их ненависть к Украине начала расти, особенно после появления проблем в сельском хозяйстве.

"Дальше вы знаете. Блокировки границы, протесты и наконец — конфискация украинского зерна и вываливание его прямо на шоссе", — напомнил эксперт.

Сейчас в Польше мало кто будет защищать интересы Украины, особенно в преддверии выборов президента, отмечает автор Telegram-канала "Голос Мордора". Он считает, что это не помешает в будущем попытаться вновь обратиться за поддержкой Владимиру Зеленскому.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Под Авдеевкой в Селидово ВСУ понесли большие потери, уничтожен вертолёт Ми-24 ВВСУ
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Главный советский космодром построили в Байконуре, потому что там степь широкая
Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты Любовь Степушова Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина Андрей Николаев
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
В огороде можно растить не только овощи и фрукты, но и грибы. Рассказываем как
Хочется мяса? Приготовьте "ленивый" вариант грузинского блюда "Чашушули"
Хочется мяса? Приготовьте "ленивый" вариант грузинского блюда "Чашушули"
Последние материалы
Терапевт Иванова заявила, что жареная пища повышает риск рака, цирроза печени
Ученые объяснили, что 700 млн лет назад превратило Землю в гигантский снежок
Онколог Абсалямов назвал боли, похудение и уплотнения в мягких тканях симптомами рака желудка
В Балтийском море археологи нашли стену каменного века
Весна - оптимальный период для посадки
Диетолог Соломатина призывает правильно обрабатывать куриное мясо
Учёные выяснили, что собаки могут читать эмоции своих хозяев
Как приготовить японское лакомство "моти"
В Авдеевке ВС РФ, перевалив через "дорогу жизни", продолжили двигаться вперёд
Адвокат Калинов рассказал, почему Промес не будет наказан в России за контрабанду наркотиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников