Вековая ненависть осталась: блогер "Голос Мордора" высказался об отношениях Польши и Украины

Блогер "Голос Мордора" напомнил, что ненависть Польши к Украине осталась

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Отношения между Украиной и Польшей становятся всё более интересными. С одной стороны, поляки проявляют готовность к дружеским "объятиям" с соседями, но с другой стороны, сохраняется вековая неприязнь. Автор Telegram-канала "Голос Мордора" в колонке для Телеканала "360" отмечает, что надеяться на поддержку со стороны Польши для украинцев может быть глупо.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

"Да, поляки принимали украинских беженцев. Вовсе не от доброты душевной. Поначалу это было из природной ненависти к России", — считает эксперт.

Затем они поняли, что украинцы могут занимать низкооплачиваемые работы, на которые сами поляки не особо хотели идти. Но их ненависть к Украине начала расти, особенно после появления проблем в сельском хозяйстве.

"Дальше вы знаете. Блокировки границы, протесты и наконец — конфискация украинского зерна и вываливание его прямо на шоссе", — напомнил эксперт.

Сейчас в Польше мало кто будет защищать интересы Украины, особенно в преддверии выборов президента, отмечает автор Telegram-канала "Голос Мордора". Он считает, что это не помешает в будущем попытаться вновь обратиться за поддержкой Владимиру Зеленскому.