"Некачественный транзит": в Польше объявили запуск тотальных проверок всех поставок украинского зерна

Польша запускает тотальные проверки украинского зерна

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Восточная Европа

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Польша начинает массовые проверки всего зерна с Украины, пересекающего польскую границу.

Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

По словам чиновника, стало обычным явлением, когда Украина отправляет транзитом через территорию Польши "некачественное" зерно. В подавляющем большинстве случаев, посетовал он, это зерно вновь ввозится на польскую территорию для продажи, но уже как "европейское". В связи с этим, а также на фоне массовых протестов польских фермеров, власти страны вводят тотальные проверки всех грузов зерновых, пересекающих польско-украинскую границу.

В минувшую пятницу представители фермерских хозяйств Польши начали блокировать контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной. Они требуют ограничить украинский импорт, обрушивающий цены на сельхозпродукцию в странах Евросоюза, а также отказаться от "зелёного курса" ЕС, разрушающего аграрный бизнес. 11 февраля фермеры перешли к прямым действиям. Вооружившись болгарками, они начали вскрывать украинские фуры и высыпать зерно на землю. В ответ Киев, назвавший случившееся "позорным преступлением", призвал власти Польши возбудить в отношении виновников уголовное дело.