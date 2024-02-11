Скрытые детали: что рассказал однокурсник нового главкома ВСУ о его прошлом. Ходил строем по Красной площади

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Однокурсник главкома ВСУ поделился воспоминаниями об учебе с Сырским

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Андрей Валиков, однокурсник Александра Сырского, поделился воспоминаниями об их учебе в Московском высшем общевойсковом командном училище в середине 80-х годов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Валиков отметил серьезность подготовки, полученной в училище, и упомянул, что вместе с Сырским они прошли мимо мавзолея Ленина во время торжественного марша после выпуска в 1986 году.

Также Валиков поделился фотографией, на которой запечатлены он и Сырский вместе.