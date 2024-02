Скрытые детали: что рассказал однокурсник нового главкома ВСУ о его прошлом. Ходил строем по Красной площади

Андрей Валиков, однокурсник Александра Сырского, поделился воспоминаниями об их учебе в Московском высшем общевойсковом командном училище в середине 80-х годов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International