Фермеры Польши атакуют украинские грузовики с зерном

Польские фермеры начали атаковать украинцев на границе

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Фермеры Польши стали нападать на украинских дальнобойщиков и машины.

Фото: ivtextil.ru

Об этом сообщает агентство УНИАН.

"Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном на пункте пропуска — они пытаются высыпать зерно из грузовиков, вскрывая их с помощью "болгарок", — пишет издание.

9 февраля начался масштабный протест польских фермеров, которые перекрывают дороги и подъезды к КПП на границе с Украиной, протестуя по всей стране. Основное требование фермеров — прекратить импорт сельскохозпродукции из Незалежной.