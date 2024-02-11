Фермеры Польши атакуют украинские грузовики с зерном

Фермеры Польши стали нападать на украинских дальнобойщиков и машины.
Об этом сообщает агентство УНИАН.
"Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном на пункте пропуска — они пытаются высыпать зерно из грузовиков, вскрывая их с помощью "болгарок", — пишет издание.
9 февраля начался масштабный протест польских фермеров, которые перекрывают дороги и подъезды к КПП на границе с Украиной, протестуя по всей стране. Основное требование фермеров — прекратить импорт сельскохозпродукции из Незалежной.
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