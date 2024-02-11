Новый скандал на Украине: Зеленский назначил командующего, участвовавшего в разгоне Майдана

Назначение генерала, причастного к разгону Майдана, вызвало скандал в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский вызвал новый скандал своим указом о назначении генерал-майора Игоря Плахуты командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Оказалось, что Плахута в 2013 году руководил разгоном Майдана, зачищая правительственный квартал в Киеве от активистов. Публикации украинских СМИ отмечают его роль в операции, в ходе которой "беркутовцы" под его командованием зачистили квартал.

Решение Зеленского вызвало волнение в обществе, особенно с учетом памяти о событиях Майдана.