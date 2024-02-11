Президент Украины Владимир Зеленский вызвал новый скандал своим указом о назначении генерал-майора Игоря Плахуты командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Оказалось, что Плахута в 2013 году руководил разгоном Майдана, зачищая правительственный квартал в Киеве от активистов. Публикации украинских СМИ отмечают его роль в операции, в ходе которой "беркутовцы" под его командованием зачистили квартал.
Решение Зеленского вызвало волнение в обществе, особенно с учетом памяти о событиях Майдана.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.