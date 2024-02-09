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Джон Кирби: американцы не должны принимать слова Путина "за чистую монету"

Джон Кирби завил, что американцы не должны верить ничему, что Путин говорит Карлсону

0:50
Мир

Координатор администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что граждане не должны верить ничему, что президент России Владимир Путин сказал в интервью журналиста Такера Карлсона.

Джон Кирби завил, что американцы не должны верить ничему, что Путин говорит Карлсону
Фото: static.kremlin.ru by Официальный сайт Президента РФ is licensed under public domain

Однако сами американцы, по всей вероятности, не очень согласны с чиновником Белого дома.

Интервью Карлсона уже набрало более 70 миллионов просмотров на его страничке в социальной сети X всего за 10 часов с момента выхода.

Количество просмотров беседы Карлсона и Путина на YouTube-канале американского журналиста перевалило за 3,3 миллиона.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что истерики и паники в СМИ Запада и США после интервью Путина нет, но "есть профессиональная ревность".

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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