Координатор администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что граждане не должны верить ничему, что президент России Владимир Путин сказал в интервью журналиста Такера Карлсона.
Однако сами американцы, по всей вероятности, не очень согласны с чиновником Белого дома.
Интервью Карлсона уже набрало более 70 миллионов просмотров на его страничке в социальной сети X всего за 10 часов с момента выхода.
Количество просмотров беседы Карлсона и Путина на YouTube-канале американского журналиста перевалило за 3,3 миллиона.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что истерики и паники в СМИ Запада и США после интервью Путина нет, но "есть профессиональная ревность".
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.