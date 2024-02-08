Дональд Трамп закончит войну на Украине за 24 часа, если выиграет выборы

Дуда: Трамп сдержит обещание закончить войну на Украине за 24 часа, если выиграет выборы

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Дональд Трамп сдержит своё обещание закончить военные действия на Украине за 24 часа, если победит на президентских выборах.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

Ранее Трамп говорил, что если его выберут президентом США, он остановит войну на Украине ещё до инаугурации.

"Могу сказать, основываясь на своём опыте президента Польши, который когда-то работал с президентом Трампом. То, что он мне обещал, было выполнено. Поэтому, если я получил какое-то обещание от Трампа, если он мне что-то обещал, то это выполнялось", — цитируют СМИ главу Польши.

По его словам, что Трамп держит своё слово, а если что-то обещает, то относится к сказанному серьёзно.