Дональд Трамп сдержит своё обещание закончить военные действия на Украине за 24 часа, если победит на президентских выборах.
Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.
Ранее Трамп говорил, что если его выберут президентом США, он остановит войну на Украине ещё до инаугурации.
"Могу сказать, основываясь на своём опыте президента Польши, который когда-то работал с президентом Трампом. То, что он мне обещал, было выполнено. Поэтому, если я получил какое-то обещание от Трампа, если он мне что-то обещал, то это выполнялось", — цитируют СМИ главу Польши.
По его словам, что Трамп держит своё слово, а если что-то обещает, то относится к сказанному серьёзно.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.