Байдену поступило предложение: Такер Карлсон в Москве, Юрий Пронько - в США

После того как Карлсон поговорил с Путиным, Байдену тоже поступило предложение.
Самый консервативный журналист издания "Царьград" Юрий Пронько готов выехать для интервью с президентом США.
Заявление это вполне официальное, "надеемся на реакцию Белого дома", пишет "Царьград".
Разговор будет опубликован без купюр и монтажа, а у Байдена будет возможность напрямую обратиться к россиянам и сказать всё, что он считает необходимым, отмечает портал.
Запрос в США отправлен, а своим читателям о ходе переговоров телеканал обещает сообщать подробности.
Ранее бизнесмен из Германии Ким Дотком обратился к известному бизнесмену Илону Маску и предложил последовать примеру Такера и привезти с собой в Россию топовых блогеров. По его мнению, так Запад так сможет узнать правду о всей ситуации в мире.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.