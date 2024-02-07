Байдену поступило предложение: Такер Карлсон в Москве, Юрий Пронько - в США

Карлсон к Путину, Пронько к Байдену: "Царьград" готов сделать ответный ход

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После того как Карлсон поговорил с Путиным, Байдену тоже поступило предложение.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Самый консервативный журналист издания "Царьград" Юрий Пронько готов выехать для интервью с президентом США.

Заявление это вполне официальное, "надеемся на реакцию Белого дома", пишет "Царьград".

Разговор будет опубликован без купюр и монтажа, а у Байдена будет возможность напрямую обратиться к россиянам и сказать всё, что он считает необходимым, отмечает портал.

Запрос в США отправлен, а своим читателям о ходе переговоров телеканал обещает сообщать подробности.

Ранее бизнесмен из Германии Ким Дотком обратился к известному бизнесмену Илону Маску и предложил последовать примеру Такера и привезти с собой в Россию топовых блогеров. По его мнению, так Запад так сможет узнать правду о всей ситуации в мире.