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Дмитрий Плотников
Такер Карлсон улетел. Но он обещал со злободневным интервью вернуться

Журналист из США Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина

4:46
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Итак, американский журналист Такер Карлсон анонсировал своё интервью с президентом Владимиром Путиным.

Журналист из США Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ясное дело, что интервью уже готово, поскольку он не стал бы брать на себя ответственность за такие заявления. Четырёхминутный анонс, который снят на камеру в центре Москвы, где журналист рассказывает всю "прелюдию" интервью, на данный момент посмотрело более 50 млн человек.

Полмира точно

Остается гадать, сколько же посмотрит человек интервью с Путиным. Особенно если учесть, только подписчиков у Карлсона 200 миллионов.
А это уже две трети Соединенных Штатов. Ну и, разумеется, к американцам прибавятся и другие страны.

Но если в США ажиотаж понятен, то нездоровый ажиотаж в России несколько озадачивает. А не является ли это остатками нашей вторичности? А что такого в том, что адекватный американец приезжает в Россию и берёт интервью у российского президента? Смахивает на подобострастие перед барином.

Но, конечно, нельзя отрицать, что если это интервью выйдет, то оно будет "правильным" и полезным для всех.

Вообще Карлсон давно заявлял о том, что хочет взять интервью Путина. И очень здорово, что лидер Российской Федерации на это согласился. Почему?

Да потому что оно может взорвать общественное мнение США изнутри. Ведь коллективный Запад, вместе со своими шестёрками из Киева пытались создать информационный вакуум вокруг нас, информационную блокаду. При этой блокаде информация из России, то есть наша точки зрения, вообще не доходила до западного обывателя.

Правда для обывателя

Вот и получалось, что всё, что знает американец или европеец о российской спецоперации, он знает только то, что ему рассказывали Боррель, Салливан, фон дер Ляйен и тому подобные персонажи.

А данные персонажи скатились на язык пропаганды в худшем смысле этого слова. Все их общие фразы про нас или о российской спецоперации были настолько неумными, непрофессиональными, не обладали ни аналитикой, ни правдой, что верное представление о России для всех станет открытием.

Нас обвиняли во всём: в изменении климата, в падении уровня жизни в Европе и Америке, в фермерских забастовках, нас обвинили даже в том, что у нас ненормально быстро растёт экономика! Словом, делали из нас, как принято сейчас говорить, Мордор или абсолютное зло.

И вот в этой ситуации напрямую поговорить с правдивым журналистом — это особенно ценно. А главное, ему, как американскому журналисту там доверия будет больше, чем всем нашим лучшим ораторам, сотрудникам внешнеполитического ведомства и остальным дипломатам.

И тем более это хорошо, поскольку Такеру Карлсону симпатизирует очень много людей. Нет сомнения, что его интервью послушают абсолютно все: сторонники и противники Байдена-Трампа, сторонники и противники России, послушают даже те, которым абсолютно до "лампочи" и Трамп, и Байден, и Россия. 

Кстати, у Российской Федерации даже теоретически не было возможности донести так массово информацию.

Путин не подкачает!

А что касается нашего президента, то я убеждён, что в этом интервью он будет ярок, интересен, убедителен. А самое главное, Владимир Путин будет абсолютно неожиданным для многих людей западной аудитории. Да, наверное, и на Украине многие будут удивлены.

Нельзя не отметить, что это интервью обязательно использует Дональд Трамп в своей избирательной кампании. Он обязательно скажет, что с таким человеком, как Владимир Путин, он обязательно найдёт общий язык. И обязательно договорится с ним по любому вопросу. На этом фоне он, конечно, поднимет тему спасения США, и наберёт на этом очков.

Разумеется, всё это понимают в Вашингтоне и поэтому там такая истерика. Предлагают даже не пускать Карлсона обратно. Раздаются даже голоса, чтобы посадить его за госизмену. Многие заявили, что это интервью публиковать ни в коем случае нельзя. А в ЕС вполне серьёзно зазвучали призывы уже сейчас ввести против Карлсона санкции. 

Но даже обвинение в том, что Такер работает на Республиканскую партию, будет рекламой этому интервью. Ну а интервью, конечно, будут резать, будут интерпретировать по-своему, однако оно выйдет несомненно.

Кстати сказать, Владимиру Зеленскому он тоже написал запрос с просьбой интервью. Конечно, Зеленский сразу не ответит, сперва он посмотрит это интервью, послушает, что скажет Путин, а затем выслушает приказ от своих западных хозяев. Но Зеленский кому только ни давал интервью, он уже всем надоел. В том числе и на Западе.

Поэтому если он и даст Карлсону интервью, то в любом случае это уже будет не эксклюзив…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша владимир путин
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