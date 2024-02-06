СМИ Запада: журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина

Newsweek: Такер Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина

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Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента российской Федерации Владимира Путина.

Фото: "Tucker Carlson" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает издание Newsweek.

По словам автора встреча состоялась, опираясь на информацию некоего онлайн-отчёта и… реплики Алексея Венедиктова* в соцсети.

Изданию стало известно, что встреча Путина и экс-ведущего Fox News прошла в российской столице.

Ранее журналист прибыл в Москву, где был замечен в Большом театре. В интервью российской прессе сам Карлсон на вопрос, будет ли брать интервью у лидера РФ, ответил уклончиво: "Посмотрим".

"Насколько я понимаю, Такер Карлсон получил то, что хотел",

— в своём аккаунте западной социальной сети на русском языке написал Венедиктов* 6 февраля.

Данный твит моментально разошёлся, в частности, слова иноагента перепостили корреспондент The Guardian Пётр Зауэр и глава московского филиала Financial Times Макс Седдон.

Пока никаких официальных подтверждений этой информации нет.

* Алексей Венедиктов признан Минюстом России иностранным агентом.