СМИ Запада: журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента российской Федерации Владимира Путина.
Об этом сообщает издание Newsweek.
По словам автора встреча состоялась, опираясь на информацию некоего онлайн-отчёта и… реплики Алексея Венедиктова* в соцсети.
Изданию стало известно, что встреча Путина и экс-ведущего Fox News прошла в российской столице.
Ранее журналист прибыл в Москву, где был замечен в Большом театре. В интервью российской прессе сам Карлсон на вопрос, будет ли брать интервью у лидера РФ, ответил уклончиво: "Посмотрим".
"Насколько я понимаю, Такер Карлсон получил то, что хотел",
— в своём аккаунте западной социальной сети на русском языке написал Венедиктов* 6 февраля.
Данный твит моментально разошёлся, в частности, слова иноагента перепостили корреспондент The Guardian Пётр Зауэр и глава московского филиала Financial Times Макс Седдон.
Пока никаких официальных подтверждений этой информации нет.
* Алексей Венедиктов признан Минюстом России иностранным агентом.
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