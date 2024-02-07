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"По сокращённой процедуре": Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект по ужесточению мобилизации в ВСУ

Украина ужесточает мобилизацию, в первом чтении одобрен законопроект

1:40
Мир » Бывший СССР » Украина

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект по ужесточению мобилизации.

Украина ужесточает мобилизацию, в первом чтении одобрен законопроект
Фото: Официальный телеграм-канал Верховной рады Украины t. me/verkhovnaradaukrainy/55337

Новый закон, ужесточающий мобилизацию на Украине, может вступить в силу уже в апреле. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. 7 февраля украинский парламент одобрил законопроект в первом чтении — за него проголосовали 243 депутата из 300. Тех, кто высказался против, было меньшинство, всего 12 человек. Остальные народные избранники предпочли воздержаться.

По словам депутата Ирины Геращенко, которая назвала новый закон о мобилизации "антикоституционным", законопроект рассматривали "по сокращённой процедуре".

"Ни вопросов, ни ответов, ни дискуссий", — рассказала она.

Геращенко добавила, что во время процедуры голосования в зале отсутствовал главком ВСУ Валерий Залужный, слухи о предстоящей отставке которого муссируются уже больше недели. Именно главком, по планам администрации президента Украины, должен был провести презентацию законопроекта.

Закон о мобилизации на Украине обновляют на фоне информации о чудовищных потерях ВСУ и кадровом голоде, который всё острее ощущается на фронте. В то время как больницы и морги остаются переполненными, а уличные облавы уже не приносят результата, власти в Киеве ломают голову о привлечении в армию "свежей крови". Европейские партнёры украинского правительства готовы и обучить, и снарядить, и вооружить ВСУ, но жертвовать своими солдатами пока предпочитают исключительно неофициально.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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