Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект по ужесточению мобилизации.
Новый закон, ужесточающий мобилизацию на Украине, может вступить в силу уже в апреле. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. 7 февраля украинский парламент одобрил законопроект в первом чтении — за него проголосовали 243 депутата из 300. Тех, кто высказался против, было меньшинство, всего 12 человек. Остальные народные избранники предпочли воздержаться.
По словам депутата Ирины Геращенко, которая назвала новый закон о мобилизации "антикоституционным", законопроект рассматривали "по сокращённой процедуре".
"Ни вопросов, ни ответов, ни дискуссий", — рассказала она.
Геращенко добавила, что во время процедуры голосования в зале отсутствовал главком ВСУ Валерий Залужный, слухи о предстоящей отставке которого муссируются уже больше недели. Именно главком, по планам администрации президента Украины, должен был провести презентацию законопроекта.
Закон о мобилизации на Украине обновляют на фоне информации о чудовищных потерях ВСУ и кадровом голоде, который всё острее ощущается на фронте. В то время как больницы и морги остаются переполненными, а уличные облавы уже не приносят результата, власти в Киеве ломают голову о привлечении в армию "свежей крови". Европейские партнёры украинского правительства готовы и обучить, и снарядить, и вооружить ВСУ, но жертвовать своими солдатами пока предпочитают исключительно неофициально.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.