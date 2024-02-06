Прокуратура Швеции больше не будет расследовать взрыв на "Северных потоках", подозреваемых не нашли

Швеция намерена приостановить расследования по "Северным потокам"

0:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках". Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, сделать это планируется уже в ближайшие дни.

По мнению обозревателей, судя по всему, прекращение расследования связано с тем, что установить подозреваемых так и не удалось.

"Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране", — делятся журналисты, ссылаясь на собственные источники, а также результаты совместного расследования с телерадиокомпаниями NDR, WDR и изданием Zeit.

Таким образом, ожидается, что о завершении расследования вскоре объявит шведский прокурор Матс Люнгквист.

Ещё прежде журналисты издания Expressen информировали, что Люнгквист намерен в ближайшее время принять решение оп расследованию. Но какое именно — не уточнялось.