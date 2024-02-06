Прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках". Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, сделать это планируется уже в ближайшие дни.
По мнению обозревателей, судя по всему, прекращение расследования связано с тем, что установить подозреваемых так и не удалось.
"Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране", — делятся журналисты, ссылаясь на собственные источники, а также результаты совместного расследования с телерадиокомпаниями NDR, WDR и изданием Zeit.
Таким образом, ожидается, что о завершении расследования вскоре объявит шведский прокурор Матс Люнгквист.
Ещё прежде журналисты издания Expressen информировали, что Люнгквист намерен в ближайшее время принять решение оп расследованию. Но какое именно — не уточнялось.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.