Браудер: это саботаж! Выяснилось, что немцы вообще не хотели помогать Украине

Финансист Браудер рассказал о нежелании ФРГ помогать Украине в начале СВО

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Германия не хотела помогать Украине в самом начале конфликта, заявил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в интервью иноагенту Евгении Альбац для её издания-иноагента The New Times.

Фото: YouTube

Темой их разговора стала конфискация замороженных российских активов в пользу киевского режима. Что препятствует этому решению, поинтересовалась журналистка.

"Мы уже сталкивались с подобными вещами. Немцы, например, вообще не хотели предоставлять оружие Украине. Более того, они были настолько против поставок оружия, что во время одной из первых поставок из Великобритании в Украину после начала войны немцы даже не разрешили британским транспортным самолётам пролететь над воздушным пространством Германии", — ответил финансист.

По отношению к Украине это был форменный саботаж. Однако сейчас Германия оказывает Украине военную помощь, причём даже больше, чем другие европейские страны, добавил Браудер.

По его мнению, с конфискацией российских активов будет также: с большой вероятностью решение будет принято, но когда — неизвестно.