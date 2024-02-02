Лондон изнемогает от клопов — к борьбе с ними привлечены даже служебные собаки

Mirror: постельные клопы заполонили правительственные здания в Лондоне

1:37 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Работников правительственных учреждений в деловом квартале Кэнэри-Уорф на востоке Лондона пришлось эвакуировать для борьбы с постельными клопами, заразившими весь этаж здания, пишет в четверг The Mirror.

Фото: Wikimedia Commons by Diliff is licensed under CC BY-SA 3.0

Мерзкие насекомые были замечены на четвёртом этаже 11-этажного здания, арендованного правительством Великобритании на 15 лет. Там расположены Агентство по безопасности здравоохранения и Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Королевства.

Хотя постельные клопы не ассоциируются с офисной средой, борьба с ними будет непримиримой, заверили в Агентстве государственного имущества (GPA). Там всерьёз опасаются повторения ситуации, подобной прошлогодней эпидемии клопов в Париже.

Мэр Лондона Садик Хан предупреждал в октябре, что перспектива заражения клопами общественного транспорта в городе стала "реальной причиной для беспокойства".

Четвёртый этаж обработают инсектицидами ещё несколько раз. "Поскольку помещения необходимо будет покинуть на срок до пяти часов, все процедуры будут проводиться в нерабочее время", — добавили в GPA.

Клопы могут мигрировать внутри зданий, поэтому остальные этажи проверят со служебными собаками, обученными их поиску. Такие ищейки чуют выделяемые насекомыми феромоны, а в остальном их подготовка не отличается от тех, которых натаскивают на обнаружение наркотиков и взрывчатки.

Работникам офисного комплекса посоветовали узнать побольше о клопах и борьбе с ними, а также об аллергических реакциях на их укусы на сайте Национальной службы здравоохранения.