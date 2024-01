Консульство КНР в России возьмёт паузу на время китайских новогодних праздников

Your browser does not support the audio element.

С 10 по 17 февраля, в период празднования китайского Нового года согласно восточному календарю, генеральное консульство КНР во Владивостоке временно прекратит свою деятельность. Об этом сообщает EADaily.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.