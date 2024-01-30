Консульство КНР в России возьмёт паузу на время китайских новогодних праздников

С 10 по 17 февраля, в период празднования китайского Нового года согласно восточному календарю, генеральное консульство КНР во Владивостоке временно прекратит свою деятельность. Об этом сообщает EADaily.
"В связи с наступающим праздником Китайского Нового года, генеральное консульство КНР во Владивостоке временно прекратит свою работу. Китай отмечает свой главный зимний праздник в феврале, и визовый отдел дипломатического представительства будет неактивен с 10 по 17 февраля 2024 года", — отмечено в сообщении.
Агентство напоминает, что Приморский край является одним из ведущих регионов России в области сотрудничества с Китаем. Особую роль в этом взаимодействии играют проекты в области строительства, судостроения, увеличивающиеся объемы китайских инвестиций и сотрудничество в сельском хозяйстве.
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