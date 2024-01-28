Восстановит экономики: что пообещал новый президент Аргентины

Президент Аргентины обещает встряхнуть экономику страны без Плана B

0:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Аргентины, Хавьер Милей, в беседе с изданием The Wall Street Journal, заявил о своем решении выполнить обещания по восстановлению экономики страны, даже если это приведет к возможному ущербу.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina is licensed under Argentine Senate website

Он подчеркнул отсутствие "плана B" и подчеркнул, что в вопросах реформ не место для эмоций.

Милей отметил, что действия уже предприняты и дали результаты, подчеркивая неотложность ответов для 47 миллионов граждан, ожидающих положительных изменений.