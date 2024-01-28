Президент Аргентины, Хавьер Милей, в беседе с изданием The Wall Street Journal, заявил о своем решении выполнить обещания по восстановлению экономики страны, даже если это приведет к возможному ущербу.
Он подчеркнул отсутствие "плана B" и подчеркнул, что в вопросах реформ не место для эмоций.
Милей отметил, что действия уже предприняты и дали результаты, подчеркивая неотложность ответов для 47 миллионов граждан, ожидающих положительных изменений.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.