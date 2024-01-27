Треть британской молодежи не пойдут на фронт в случае мировой войны

40% молодых британцев от 18 до 40 лет отказались бы служить в армии в случае мировой войны

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По результатам опроса YouGov в Великобритании, около 40% граждан в возрасте от 18 до 40 лет отказались бы от службы в армии в случае мировой войны. Даже если противник вторгся бы на британскую территорию, уклонистов стало бы меньше, но всё равно около 30%.

Фото: Wikipedia by Colin is licensed under CC BY-SA 4.0

При начале мировой войны добровольно в войска пошли бы всего 7% молодых британцев, 21% рассматривают службу при наличии призыва, а 38% не хотят служить ни при каких обстоятельствах.

Главнокомандующий армии выразил мнение, что в будущем многим британцам придется морально готовиться к возможному конфликту с Россией, и им придется служить в армии.