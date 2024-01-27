"Я сказала сыну: "эмигрируй". Британцы отказались защищать свою страну

Британцы отказались защищать свою страну: "Лучше эмигрироавать!"

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После заявлений политиков о возможной мобилизации на войну британцы запаниковали.

Фото: Telegram

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Молодежь с чувством вины за имперское прошлое, не желает брать в руки оружие и защищать отчизну. Не хочет воевать за страну даже уже воевавшее старшее поколение, ибо не понимает, за что они должны сражаться.

Статья автора Питера О'Брайена поднимает важный вопрос о готовности британских граждан к войне в условиях глобализации и культурного разнообразия.

Автор статьи утверждает, что в современной Британии наблюдается глубокий раскол, который делает страну уязвимой для внешнего вторжения, считая, что одной из причин этого раскола является массовая иммиграция, а иммигранты, в большинстве своем не разделяющие британские ценности, не будут готовы защищать страну в случае войны.

Молодое поколение британцев не гордится своей страной и не верит в её право на существование. Автор приводит в качестве примера ветерана, который заявил, что не стал бы сражаться за свою страну, потому что считает, что она "заслужила" вторжение.

Комментарии читателей в целом подтверждают выводы автора. Читатели выражают разочарование в британском правительстве, которое, по их мнению, не защищает интересы коренных британцев. Они также считают, что иммигрантов нельзя призывать в армию, поскольку они не являются частью британского народа.

"И зачем молодым белым мужчинам рисковать жизнью за страну, которая в открытую проводит против них дискриминационную политику? Я сказала сыну: эмигрируй, как сделала сама, когда мне надоела вся эта дрянь", - комментирует читательница издания.

Статья представляет собой интересный взгляд на проблемы, с которыми сталкивается Великобритания в условиях глобализации и культурного разнообразия. Автор статьи справедливо отметил, что эти проблемы могут иметь серьёзные последствия для обороноспособности страны.