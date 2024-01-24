Лавров обстоятельно ответил на обвинения России в подготовке нападения на страны НАТО

Лавров опроверг обвинения России в подготовке нападения на страны НАТО

1:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в ООН, что России "в последнюю очередь хочется большой войны".

Фото: flickr.com by U.S. Department of State

Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам проведенных Советом Безопасности ООН мероприятий, Лавров напомнил иностранным журналистам, что Россия на протяжении своей истории не раз переживала большие войны.

"Никому в мире не хочется большой войны, Россия этого желает в последнюю очередь", — сказал министр.

Лавров опроверг многочисленные обвинения в адрес России со стороны стран Запада, которые в последнее время неоднократно упоминали о якобы подготовке Москвой "нападения" на государства, входящие в блок НАТО.

"У нас нет никакого желания, никакой необходимости на кого-то нападать. Не было необходимости и специальную военную операцию объявлять. Если бы Запад не допустил переворот в феврале 2014 года, если бы потом не дал карт-бланш этим путчистам. Которые тут же объявили террористами жителей Крыма и Донбасса, отказавшихся принимать результаты антиконституционного переворота", — пояснил глава российского МИД.

Министр подчеркнул, что именно Вашингтон сегодня занимается эскалацией международной обстановки, называя в своих военно-политических доктринах Москву "главной угрозой" и "затягивая к себе" нейтральные страны и продолжая расширять НАТО.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада утрачивают контроль над своим украинским протеже, президентом Владимиром Зеленским. Он обратил внимание на то, что вседозволенность, которой пользуется руководитель Украины, приведёт к катастрофе, в которой эту страну ждёт судьба Афганистана.