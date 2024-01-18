Владимир Зеленский совсем от рук отбился, "посочувствовал" его западным хозяевам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции "Российская дипломатия 2023" в четверг.
По его словам, Россию не заботит проведение выборов президента Украины. А вот Западу они пригодились бы.
"Избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он всё чаще отбивается от рук", — объяснил глава МИД РФ.
Ранее глава киевского режима был всё-таки более покладистым — Лавров напомнил о срыве переговоров в марте 2022 года "по указке Бориса Джонсона и прочих англосаксов".
Теперь это не так уж и важно — Россия "последовательно и настойчиво" добьётся всех целей СВО, потому что её поражение невозможно, заключил дипломат.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.