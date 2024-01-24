Премьер Венгрии Орбан призвал неуступчивый парламент страны одобрить вступление Швеции в НАТО

Орбан призвал парламент Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что правительство страны поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Фото: flickr.com by European People's Party

Орбан рассказал, что провёл телефоны разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе беседы он заверил генсека в том, что венгерский кабмин поддерживает членство Швеции в альянсе.

"Также я заявил, что правительство продолжит призывать парламент Венгрии проголосовать за вступление Швеции в НАТО и как можно скорее завершить ратификацию", — сообщил венгерский премьер.

Венгрия остаётся единственным членом Североатлантического альянса, парламент которого не проголосовал по заявке Швеции на вступление в НАТО. Дата заседания венгерского Государственного собрания также не определена. Весенняя парламентская сессия в Будапеште начинается в середине февраля.

Кабмин Венгрии внёс законопроект о ратификации соглашения ещё в 2022 году, но депутаты не спешили его рассматривать. Это связано с рядом недружественных высказываний шведских политиков в адрес Будапешта. Документ был заявлен в программе работы Государственного собрания в прошлом году, но его рассмотрение перенесли на 2024-й.

Накануне заявку Швеции на вступление в НАТО, несмотря на ряд существующих разногласий, одобрил турецкий парламент. Документ отправили на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, после чего он будет опубликован и вступит в силу.