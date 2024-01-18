На Западе ждут прорыва России на Украине в 2024 году

Британский историк Фергюсон предрёк решающий прорыв России на Украине

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Российские военные совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году, предсказал британский историк Нил Фергюсон в интервью Die Welt, вышедшем в среду.

Фото: St. Gallen Symposium

Запад не хочет в это верить, потому что забывает уроки истории. А они, по мнению профессора, таковы: русские обычно сначала испытывают сложности, а потом всё равно побеждают.

Поддержка украинцев иссякнет, потому что американцы обычно забывают о своих громких обязательствах, полагает он.

Кроме того, США теперь и не до проблем Киева. "Как в свое время Римская империя, Америка сейчас переживает период упадка", — пояснил Фергюсон.

Оставшись без помощи, с уступающей по численности артиллерией, слабеющими ПВО и повальным нежеланием мобилизованных воевать, Украина проиграет.

"Я думаю, что вполне возможно, что Россия совершит решающий прорыв в этом году", — резюмировал эксперт.

А после Незалежная постепенно развалится, так как останется никому не нужной, заключил он.