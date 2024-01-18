Российские военные совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году, предсказал британский историк Нил Фергюсон в интервью Die Welt, вышедшем в среду.
Запад не хочет в это верить, потому что забывает уроки истории. А они, по мнению профессора, таковы: русские обычно сначала испытывают сложности, а потом всё равно побеждают.
Поддержка украинцев иссякнет, потому что американцы обычно забывают о своих громких обязательствах, полагает он.
Кроме того, США теперь и не до проблем Киева. "Как в свое время Римская империя, Америка сейчас переживает период упадка", — пояснил Фергюсон.
Оставшись без помощи, с уступающей по численности артиллерией, слабеющими ПВО и повальным нежеланием мобилизованных воевать, Украина проиграет.
"Я думаю, что вполне возможно, что Россия совершит решающий прорыв в этом году", — резюмировал эксперт.
А после Незалежная постепенно развалится, так как останется никому не нужной, заключил он.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.